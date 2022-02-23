Одиннадцатилетняя школьница не смогла выбраться из бассейна на уральском курорте и погибла

В Челябинской области возбуждено уголовное дело по факту смерти 11-летней девочки при купании в бассейне на термальном курорте «Баден-Баден».

Как сообщили РИА «Новый День» в следственном управлении СКР по Челябинской области, днем 23 февраля в бассейне, расположенном в Коркинском районе, обнаружено тело 11-летней девочки. При осмотре тела признаков, указывающих на криминальный характер смерти, не обнаружено.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, квалифицируемого частью 2 статьи 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья, повлекшее смерть потерпевшего).

Девочка 2010 года рождения отдыхала с родными. По предварительным данным, ее волосы засосало в отверстие для слива воды, и девочка не смогла вынырнуть на поверхность.

В настоящее время проводится комплекс необходимых следственных действий, устанавливаются обстоятельства произошедшего и виновные должностные лица компании, управляющей бассейном, не обеспечившие должный контроль за безопасностью посетителей.

Расследование уголовного дела взято на контроль руководством следственного управления.

Челябинск, Виктор Елисеев

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