Челябинский поселок пытается выжить без аптеки

Жители поселка в Челябинске пожаловались на отсутствие аптеки.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», жители хутора Миасский, расположенного в Курчатовском районе Челябинска, не могут купить лекарства. По их словам, в поселке нет аптек. Об этом они рассказали в интернет-сообществе «Текслер, помоги».

«Пишу от имени жителей хутора Миасский. Население поселка немаленькое, много пенсионеров и детей, а аптеки, хотя бы аптечного пункта, в таком населенном пункте нет… Ближайшая от нас в нескольких остановках», – рассказала одна из жительниц Челябинска.

В министерстве здравоохранения региона планируют направить руководству аптечных сетей письма с предложением рассмотреть вопрос открытия аптеки в поселке. Однако чиновники отмечают, что решение вопроса является исключительно прерогативой коммерческих структур.

Принадлежащее правительству Челябинский области АО «Областной аптечный склад», также имеющий собственную сеть аптек, открывать свой аптечный пункт в Миасском пока не планирует.

Челябинск, Виктор Елисеев

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