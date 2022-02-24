Челябинец подговорил подростка на ограбление двух кредитных контор

Житель Челябинска осужден за разбойное нападение на павильон микрозаймов и вовлечение несовершеннолетнего в преступную деятельность.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, Металлургический районный суд Челябинска признал 38-летнего местного жителя виновным в разбое, подстрекательстве и пособничестве в разбое, а также вовлечении несовершеннолетнего в совершение преступления.

В суде установлено, что 9 января 2021 года челябинец, вооружившись предметом, похожим на пистолет, и натянув на лицо балаклаву, напал на сотрудницу павильона по выдаче займов и забрал у нее 6 тысяч 900 рублей.

3 февраля того же года он во время застолья рассказал 17-летнему знакомому подробности совершенного налета и предложил подростку самому ограбить торговый павильон. Южноуралец передал молодому человеку предметы, использовавшиеся при ограблении, и дал подробную инструкцию. Опираясь на советы и указания старшего приятеля, юноша совершил разбойные нападения на торговый павильон и кредитную контору в Металлургическом районе областного центра.

За совершенные преступления подросток получил условный срок.

38-летнего челябинца суд приговорил к 7 годам 6 месяцам лишения свободы в исправительной колонии общего режима, с ограничением свободы сроком на 1 год 6 месяцев.

Кроме того, удовлетворены исковые требования потерпевшей стороны о возмещении материального ущерба.

Приговор суда не вступил в законную силу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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