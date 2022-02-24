Жительница Кусы ложно обвинила сына в краже денег, которые сама же и пропила

Жительница Кусы осуждена за заведомо ложный донос о совершенном грабеже.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, Кусинский районный суд признал 44-летнюю жительницу Кусы виновной в заведомо ложном доносе.

В суде установлено, что женщина потратила свою пенсию по инвалидности на алкогольные напитки. Опасаясь ярости своего сожителя, она решила совершить заведомо ложный донос о хищении денег.

Горожанка отправилась в полицию, где и написала заявление о том, что ее 22-летний сын, находясь в квартире, у нее на глазах взял из ее сумки 6 тысяч рублей.

При проверке сообщения о преступлении было установлено, что женщина сообщила в правоохранительные органы заведомо ложные сведения.

Женщина вину в совершении преступления признала, в содеянном раскаялась. Ей назначено наказание в виде 200 часов обязательных работ.

Челябинск, Виктор Елисеев

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