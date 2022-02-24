На Южном Урале три санатория готовят к приему беженцев с Донбасса

В Челябинской области три санатория приостановили выдачу путевок.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», оздоровительные учреждения, подведомственные министерству социальных отношений Челябинской области, приостановили выдачу путевок пациентам, так как готовятся к приему жителей Донецкой и Луганской народных республик. Об этом сообщили в правительстве Челябинской области.

Гостей с Донбасса готовятся принять в санатории «Утес» в Сосновском районе, социально-оздоровительном центре граждан пожилого возраста «Тополек» в Варненском районе и санатории «Сосновая горка» в Чебаркульском районе.

Учреждения, занятые медицинской реабилитацией, продолжают свою работу в плановом порядке, отметили в правительстве региона. Но выдача путевок временно приостановлена.

Напомним, Челябинская область была первым регионом, где объявили о готовности принять вынужденных переселенцев из Донецкой и Луганской областей. Однако даты заезда беженцев неизвестна.

Ранее в мэрии Челябинска сообщили об открытии «горячей линии» для переселенцев.

Челябинск, Виктор Елисеев

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