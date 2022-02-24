Антивоенный митинг в Челябинске все-таки состоится

В Челябинске все-таки состоится антивоенный митинг.

Как сообщили РИА «Новый День» в региональном отделении партии «Яблоко», митинг «Борись за мир», посвященный памяти Бориса Немцова, состоится 27 февраля в 14 часов в гайд-парке ЦПКиО именно Гагарина.

Напомним, мэрия Челябинска не согласовала масштабную, акцию, сославшись на ситуацию с коронавирусом. Однако для проведения мероприятий в гайд-парке согласования властей не нужно.

«Из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки и численного ограничения (единовременно не более 100 участников) просим: воздержаться от посещения мероприятия людей имеющих симптомы ОРВИ, для посещения выбирать удобное время в течение периода с 14:00 до 18:00, соблюдать социальную дистанцию (не менее 1,5 метра), иметь при себе средства индивидуальной защиты и не задерживаться на мероприятии», – обратились организаторы мероприятия к челябинцам.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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