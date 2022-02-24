Южноуралец выманил у покупателей почти миллион рублей, предлагая спецтехнику

В Сосновском районе закончили расследование серии мошенничеств на сумму более 850 тысяч рублей.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, из материалов уголовного дела следует, что ранее судимый, неработающий 45-летний житель Сосновского района создал на сайте бесплатных объявлений заметку о продаже специализированной техники, указав в анкете продавца свои номера телефонов, а также вымышленные анкетные данные.

В ходе переговоров с покупателями мужчина предлагал внести предоплату, что и делали покупатели. Однако аферист не собирался выполнять условия договора. Техники, которую он предлагал, у него не было и в помине.

Жертвами действий мошенника стали 19 жителей Челябинска, Перми, Асбеста, Москвы, Сызрани, Тюменской, Пензенской, Ростовской областей, Удмуртии, Краснодарского края и Башкирии. Всего обманутые покупатели перечислили южноуральцу более 850 тысяч рублей.

Противоправная деятельность злоумышленника пресечена оперативниками ГУ МВД России по Челябинской области и ОМВД России по Сосновскому району. Изъяты 10 сим-карт, мобильные телефоны. Ему грозит до 5 лет лишения свободы. В настоящее время он заключен под стражу.

Материалы уголовного дела с обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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