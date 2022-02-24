В Челябинской области на фоне снижения заболеваемости ковидом растет смертность

В Челябинской области на фоне снижения заболеваемости коронавирусом растет смертность.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», за сутки выявлено 3 тысячи 118 новых случаев коронавируса, региональный минздрав сообщает о смерти от ковида 24 зараженных – это самый высокий показатель с 11 января.

Всего с начала пандемии в Челябинской области выявлено 271 тысяча 725 инфицированных. 8 тысяч 164 из них умерли (непосредственно от инфекции – 6 тысяч 882).

Челябинск, Ольга Арсентьева

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