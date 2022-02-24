«Альфа-банк» в Челябинске перестал загружать валюту в банкоматы

24 февраля, челябинцы столкнулись со сложностями при попытках снять валюту в банкоматах «Альфа-банка».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в одном из офисов кредитного учреждения горожанин устроил скандал после того, как не смог снять валюту в банкомате.

В контактном центре «Альфа-банка» подтвердили, что временно отказались от заполнения валютой банкоматов. Когда будет снято это ограничение, в банке ответить затруднились. Однако сообщили, что получить наличные евро и доллары со своих валютных счетов можно в любом отделении учреждения. Продажу валюты в настоящий момент также приостановлена.

Впрочем, горожане сообщают, что с получением валюты в отделениях банка также возникают сложности.

Напомним, после признания Россией независимости ДНР и ЛНР курсы доллара и евро начали существенно расти. После объявления президента России Владимира Путина о начале военной операции на Украине рост усилился. На 16:09 доллар на Московской бирже стоил 83,62 рубля, евро – 93,44 рубля.

Челябинск, Виктор Елисеев

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