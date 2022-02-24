Южноуральского депутата-единоросса, застрелившего бывшую жену, отправили в СИЗО

В Карталинском районе отправили в СИЗО депутата, расстрелявшего бывшую супругу и ее коллегу.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Карталинский городской суд избрал меру пресечения в отношении члена фракции «Единая Россия» Совета депутатов Полтавского сельского поселения, обвиняемого в убийстве своей бывшей жены.

Напомним, трагедия произошла 21 февраля в складском помещении станции Карталы. В этот день в помещение ворвался мужчина с ружьем и выстрелил в работавшую там 34-летнюю приемосдатчицу, свою бывшую супругу. После этого он выстрелил в выбежавшего на звук выстрела мастера МЧ-5 и скрылся на автомобиле.

Женщина скончалась на месте. Мужчину госпитализировали.

В тот же день подозреваемого задержали. К тому моменту он был ранен.

СКР возбудил уголовные дела об убийстве и покушении на убийство двух и более человек.

Карталинский городской суд избрал в отношении мужчины меру пресечения в виде содержания под стражей.

Челябинск, Виктор Елисеев

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