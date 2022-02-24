Руководители Златоустовской дистанции пути ответят в суде за гибель работника РЖД

В Челябинской области завершено расследование уголовного дела в отношении двух железнодорожников, обвиняемых в гибели работника.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Центрального межрегионального управления СКР на транспорте, завершено расследование уголовного дела в отношении двух руководителей Златоустовской дистанции пути – структурного подразделения ОАО «РЖД».

По версии следствия, днем 2 марта 2021 года нарушили требования охраны труда, преждевременно открыв железнодорожное сообщение на 1981 км ПК 10 перегона Сыростан-Хребет ЮУЖД, где монтер пути продолжал проводить ремонтные работы. В результате мужчину погиб, попав под поезд.

В настоящее время уголовное дело направлено в Миасский городской суд для рассмотрения по существу.

С целью недопущения повторения подобных случаев в адрес контролирующих органов и руководству железной дороги направлено представление об устранении обстоятельств, способствующих совершению подобных преступлений и усилении ведомственного контроля за работой подчиненных.

Челябинск, Виктор Елисеев

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