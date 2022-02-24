В центре Челябинска на ходу вспыхнул автомобиль

На оживленной автотрассе в центре Челябинска вспыхнула легковушка.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел сегодня, 24 февраля, около 16:30 недалеко от пересечения улиц Каслинской и Братьев Кашириных.
Легковой автомобиль загорелся на ходу. Водитель успел покинуть салон. По информации пресс-службы ГУ МЧС по Челябинской области, в ликвидации возгорания приняли участие одна автоцистерна и четыре человека личного состава.
В результате пожара никто не пострадал.
Челябинск, Виктор Елисеев
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