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Четверг, 24 февраля 2022, 18:35 мск

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В центре Челябинска на ходу вспыхнул автомобиль

На оживленной автотрассе в центре Челябинска вспыхнула легковушка.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел сегодня, 24 февраля, около 16:30 недалеко от пересечения улиц Каслинской и Братьев Кашириных.

Легковой автомобиль загорелся на ходу. Водитель успел покинуть салон. По информации пресс-службы ГУ МЧС по Челябинской области, в ликвидации возгорания приняли участие одна автоцистерна и четыре человека личного состава.

В результате пожара никто не пострадал.

Челябинск, Виктор Елисеев

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