В Челябинске полиция задержала участников антивоенной акции

Несколько десятков челябинцев собрались на площади Революции у памятника Ленину с антивоенными лозунгами.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», о готовящейся акции инициаторы сообщили в социальных сетях. Начало ее было назначено на 19:00, однако к заявленному времени никто на центральную площадь Челябинска не пришел.

Постепенно у памятника Ленину стали собираться отдельные группы. Поначалу акцию протеста пытались провести в форме одиночных пикетов. Некоторые из пришедших развернули лозунги, выступавшие против войны, где-то, помимо лозунгов, был нарисован флаг Украины.

Ближе к 20:00 на площади собралось порядка 20-30 человек. Трех пикетчиков задержали полицейские. Сопротивления они не оказывали.

Через час после начала акции полиция потребовала ее прекратить.

Челябинск, Виктор Елисеев

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