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Четверг, 24 февраля 2022, 19:16 мск

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Соревнования Кубка мира по фристайлу на Южном Урале оказались под угрозой срыва

Фото: t.me/olympic_russia

На Южном Урале под угрозой срыва оказался этап Кубка мира по фристайлу в дисциплине «ски-кросс».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», соревнования должны пройти 26 – 27 февраля на базе горнолыжного комплекса «Солнечная долина» в Миассе. В Челябинскую область прибыли 88 спортсменов из 15 стран. И сегодня часть из них заявило об отказе от участия в связи с событиями на Украине.

Так, с соревнований снялись представители Австралии и Великобритании. Возможно, что за ними последуют и другие иностранные спортсмены. Кроме того, свою позицию еще не высказала Международная лыжная федерация (FIS).

Ситуация должна проясниться в ближайшие часы.

Челябинск, Павел Зварзин

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