25 февраля ожидаются следующие события – Челябинск

25.02.2022, пятница
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10:00 Челябинск – Круглый стол «Новые парадигмы развития страны, пути решения региональных проблем» на площадке ZOOM (Челябинский государственный университет)
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13:00 Челябинск – Яндекс и команда Минцифры Челябинской области проведут для школьников онлайн-урок по теме: «Цифровое искусство: музыка и IT» (трансляция на youtube-канале «Минцифры 74»)
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14:00 Челябинск – Онлайн-пресс-конференция, посвященную системе обращения с отходами I и II классов опасности (пресс-центр «Гранада Пресс»)
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14:00 Челябинск – Конференция «Роботизация предприятий. Металлообработка, логистика, пищевое производство» (центр «Мой бизнес», ул. Российская, 110, второй этаж, к. 1)
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18:00 Челябинск – Праздничный концерт «Сезон охоты», приуроченный к Дню защитника Отечества (ДК «Бригантина», поселок Федоровка, ул. Капитанская, 10А)
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18:00 Челябинск – Концерт вокально-инструментальной группы «Наши», приуроченный к Дню защитника Отечества (ДК «Сокол», поселок Аэропорт, ул. 1-я Увельская, 1)
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18:00 Челябинск – Концерт «Я спою вам, друзья, про любовь» клуба любителей романса «Лира» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул.Коммуны, 69, Пушкинский зал)
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