На Южном Урале ребенка-инвалида оставили без пенсии

В Челябинске мать ребенка-инвалида три месяца не могла добиться получения им пенсии.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», девочка-инвалид три месяца не получала пенсии, несмотря на обращения ее матери во всевозможные инстанции. Об этом челябинка рассказала в интернет-сообществе «Текслер, помоги».

По словам женщины,ее дочь получила инвалидность еще в конце ноября 2021 года. Но полагающуюся ей пенсию не получала до сих пор

«Ребенку назначена инвалидность 29 ноября 2021 года. На 22 февраля 2022 года ни разу не выплачивалась пенсия на нее. Документы через МФЦ отдавала. В ПФР через «Госуслуги» обращалась три раза. Один раз был ответ, что пенсия назначена. И все», – рассказала челябинка.

В региональном отделении ПФР предположили, что задержка могла быть связана с заявительным характером назначения пенсии. Как уточнили в фонде, в МФЦ женщина обратилась лишь в середине января 2022 года. Также в учреждении заверили, что пенсия, рассчитываемая с 1 декабря 2021 года, девочке уже начислена, и 24 февраля деньги должны были поступить на банковский счет. Кроме того, специалисты фонда предложили челябинке обратиться к ним за консультацией, так как она имеет право на компенсацию за уход за ребенком-инвалидом.

Челябинск, Виктор Елисеев

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