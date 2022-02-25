Выявляемость коронавируса в Челябинской области опустилась ниже 3 тысяч в сутки

В Челябинской области за сутки выявлено 2 тысячи 948 новых случаев коронавируса. Среди заболевших 215 школьников.

Региональный минздрав сообщает о смерти от ковида 20 зараженных.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», всего с начала пандемии в Челябинской области выявлено 274 тысячи 673 инфицированных. 8 тысяч 184 из них умерли (непосредственно от инфекции – 6 тысяч 902).

Челябинск, Ольга Арсентьева

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