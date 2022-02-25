Экс-завкафедрой УралГУФК не смог избежать колонии

Вступил в силу приговор экс-заведующему кафедрой спортивного вуза в Челябинске, осужденного за получение взяток.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, приговор в отношении бывшего заведующего кафедрой ФГБОУ ВО «Уральский государственный университет физической культуры» был вынесен Центральным районным судом Челябинска 6 декабря 2021. Он признан виновным в получении взяток в значительном и крупном размерах.

Установлено, что преподаватель в 2013-2020 годах получил от студентов университета в общей сложности более 1,7 миллиона рублей за положительную сдачу экзаменов и зачетов без фактического присутствия на экзаменационных сессиях и без посещения теоретических и практических занятий.

Судом ему назначено наказание в виде 4 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Челябинец просил вышестоящий суд назначить условное наказание в силу возраста и состояния здоровья.

Сегодня апелляционная инстанция Челябинского областного суда с учетом позиции прокурора оставила приговор без изменения, а апелляционную жалобу бывшего завкафедрой без удовлетворения.

Приговор вступил в законную силу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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