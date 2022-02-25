Магнитогорец, укравший у банков 4 миллиона рублей, отделался условным сроком

Житель Магнитогорска осужден за хищение у банков около 4 миллионов рублей.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, Правобережный районный суд Магнитогорска признал южноуральца виновным в мошенничестве в особо крупном размере.

Установлено, что в октябре 2018 года мужчина в один и тот же день получил кредиты в 5 банках на общую сумму около 4 миллионов рублей. Ежемесячный платеж в итоге составил в общей сложности 100 тысяч рублей, что было намного больше его доходов. Но это не беспокоило магнитогорца, ведь платить он не собирался.

Вместо этого, получив деньги, южноуралец уволился с работы, развелся с женой, снялся с регистрационного учета по месту жительства и, продав все свое имущество, уехал за пределы Челябинской области. Погашать задолженность по кредитам он даже не пытался.

При рассмотрении дела суд учел то, что у него на иждивении находятся двое маленьких детей, а также частичное возмещение им ущерба.

В итоге судья приговорил магнитогорца к 5 годам лишения свободы условно, с испытательным сроком 5 лет.

Приговор вступил в законную силу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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