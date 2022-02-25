В Челябинске задержали депутата городской Думы Виталия Паутова.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня утром сотрудники ФСБ провели у него дома следственные мероприятия, а самого Паутова доставили в Следственный комитет.

Следственные мероприятия проводились в рамках расследования уголовного дела о коррупции в мэрии Челябинска, сообщает Znak. Роль Паутова в этой истории пока не уточняется.

Отметим, что депутат несколько раз попадал в поле зрения правоохранительных органов. В середине 90-х годов он получил условный срок за мошенничество в крупных размерах, в начале 2002 фигурировал в деле о гибели 17-летней девушки (что конкретно произошло с подростком, так и не выяснили), в 2004 году у него была стычка с сотрудником правоохранительных органов (позже выяснилось, что он был на автомобиле без документов на машину и водительских прав), но дело возбуждать не стали.

Челябинск, Павел Зварзин

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