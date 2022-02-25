В Чебаркуле полиция накрыла подпольный алкомаркет

В Челябинской области возбуждены уголовные дела по факту сбыта немаркированной алкогольной и табачной продукции.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области, сотрудники отдела полиции «Чебаркульский» в ходе мероприятий установили, что местные жители в одном из частных домов организовали продажу сигарет без акцизных марок и сбыт немаркированной алкогольной продукции.

Двое чебаркульцев, 46 и 28 лет, кустарным способом разбавляли спиртосодержащую жидкость, наклеивали этикетки напитков различной крепости и продавали. В ходе обыска полицейские изъяли свыше 4 тысяч 300 пачек сигарет, 342 бутылки, приготовленные к реализации, 79 бутылок алкоголя, семь 5-литровых бутылей, а также 110 канистр (565 литров) спиртосодержащей жидкости и пластиковые емкости с коньячными ароматизаторами. Кроме этого, сотрудники полиции изъяли пустую стеклотару, пробки для укупоривания бутылок, этикетки и термометры. Стоимость изъятой нелегальной алкогольной продукции составила около 575 тысяч рублей.

Возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, квалифицируемых частями 5, 6 статьи 171.1 УК РФ (производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации).

В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

В настоящее время расследование уголовного дела продолжается, устанавливается круг лиц, причастных к деятельности бутлегеров, а также происхождение спиртосодержащей жидкости.

Челябинск, Виктор Елисеев

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