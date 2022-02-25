В Магнитогорске все-таки состоится митинг памяти Бориса Немцова

Митинг памяти Бориса Немцова в Магнитогорске все-таки состоится.

Как уже сообщал «Новый День», годовщину со дня убийства политика в Магнитогорске собирались отметить шествием. Однако городские власти отказались согласовать мероприятие, так как организаторы указали в заявке 2021 год. Тем не менее, акция 27 февраля состоится, но в другой форме.

Митинг пройдет в гайд-парке в сквер у памятника «Первая палатка».

«Из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки и численного ограничения (единовременно не более 100 участников) просим: воздержаться от посещения мероприятия людей имеющих симптомы ОРВИ, для посещения выбирать удобное время в течение периода с 14:00 до 18:00, соблюдать социальную дистанцию (не менее 1,5 м), иметь при себе средства индивидуальной защиты и не задерживаться на мероприятии», – обращаются организаторы к потенциальным участникам.

Магнитогорск, Павел Зварзин

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