В Челябинске дом топит канализацией после прерванного капремонта

Челябинцы пожаловались на канализацию, затапливающую дом несколько месяцев.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», жители дома №8 по улице Савина в Челябинске столкнулись с неприятной коммунальной проблемой. Об этом они рассказали в интернет-сообществе «Текслер, помоги».

«Савина, 8 Работы по холодному, горячему водоснабжению и водоотведению не выполнены в полном объеме по капремонту... Но качество говорит само за себя... Не один раз писала о проблеме... Ни подрядчик, ни регоператор не реагирует... Нас топит в подвалах канализацией, и это практически на протяжении года!", – рассказала одна из жителей дома.

По словам челябинки, работы по капремонту были остановлены в мае прошлого года. До сих пор они не приняты. При этом в ответе министерства строительства и инфраструктуры, полученном жильцами на свое обращение, говорится о множестве нарушений при выполнении ремонта. Например, некоторые трубы заменили с отступлением от проекта, на выпусках трубопровода не сделана герметизация, в местах прохода трубопроводов через перекрытия отсутствуют гильзы и противопожарные муфты.

В фонде-регоператоре капремонта подтверждают: работы по замене труб холодного и горячего водоснабжения, водоотведения выполнены частично. Причина, как указывают представители учреждения, связана «с невозможностью их выполнения в полном объеме в соответствии с требованиями СП до решения вопроса по приведению межэтажных перекрытий и межкомнатных перегородок в нормативное состояние». Подтопление же подвала, по предварительной информации, произошло из-за наружного засора коллектора водоотведения, отметили представители регоператора.

Однако горожанка не слишком довольна таким ответом. «Дом признан аварийным, и как можно вести речь о восстановлении перекрытий? – удивляется горожанка. – А подтопления подвала происходит систематически: по 2 раза в неделю вызываем аварийку, и это никак не связано с засором внешних сетей, а связано с качеством замены водоотведения».

Сегодня, 25 февраля региональный оператор намерен организовать дополнительное обследование инженерных систем водоотведения совместно с представителями управляющей компании и подрядной организации для уточнения причин подтопления.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»