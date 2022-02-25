Прокурор утвердил обвинительное заключение по делу в отношении депутата южноуральского парламента

Прокуратура направит в суд уголовное дело в отношении депутата Законодательного собрания Челябинской области.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, прокурор региона утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении депутата законодательного собрания области, обвиняемого в даче взятки, а также 4 должностных лиц федеральных учреждений.

По версии следствия парламентарий, возглавляя одну из ведущих дорожно-строительных компаний региона, договорившись с двумя высокопоставленными сотрудниками ФКУ Упрдор «Южный Урал», передал в ноябре 2019 года должностным лицам филиала ФКУ «Росдортехнология» в Екатеринбурге несколько ноутбуков. За это из отчетов организации должны были исчезнуть сведения о выявленных нарушениях на объектах ремонта и реконструкции автомобильных дорог федерального значения в Челябинской области.

В свою очередь причастные к истории сотрудники Упрдор «Южный Урал» получили от депутата 500 тысяч рублей за «принятие» ранее невыполненных работ по государственным контрактам и неприменение мер ответственности к возглавляемой им организации.

Преступление выявлено сотрудниками регионального УФСБ России, которые осуществляли оперативное сопровождение уголовного дела.

В ходе следствия на имущество обвиняемых общей стоимостью свыше 47,6 миллиона рублей наложен арест.

Уголовное дело будет направлено в Центральный районный суд Челябинска для рассмотрения по существу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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