Низкопольные трамваи Челябинск получит из Усть-Катава

Власти определились с поставщиком новых трамваев для Челябинска.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», аукцион на поставку Челябинску 30 низкопольных трамваев выиграл Усть-Катавский вагоностроительный завод (входит в структуру «Роскосмоса»).

Напомним, торги по выбору поставщика региональное министерство дорожного хозяйства и транспорта объявило в начале февраля. УКВЗ стал единственным их участников, а это значит, что с ним заключат договор по максимально возможной цене – 1 млрд 796 млн 349 тыс. рублей.

Техзадание контракта предполагает закупку новых одинарных вагонов вместимостью от 150 человек. Обязательные требования – низкий пол и места для инвалидов-колясочников.

Вагоны должны быть оборудованы валидаторами: один – головной – в кабине водителя (терминал системы бесконтактной оплаты проезда), к которому будут подключены остальные валидаторы в салоне (не менее 4 – по 1 у каждой входной двери). «Валидатор обладает сенсорным дисплеем, с возможностью отображения на нем QR-кода для оплаты проезда при помощи мобильных устройств и возможностью отображения и использования цифровой клавиатуры для ввода ПИН-кода банковских карт», – говорится в техзадании.

Кроме того, в новых вагонах должны быть установлены датчик пассажиропотока (на каждой двери) с возможностью передавать в реальном времени в систему мониторинга параметры качества перевозок, данных по количеству вошедших, вышедших, находящихся в салоне пассажиров, даты и времени начала и окончания посадки-высадки. Ошибка подсчета должна составлять не более 2% от фактических показателей.

Все трамваи должны быть зеленого цвета.

Первые 10 трамваев должны прийти в Челябинск до 1 июня, остальные 20 – до 1 сентября. Отметим, что до сих низкопольные трамваи поступали в город только для обкатки.

Всего в текущем году планируется закупить 77 трамваев.

Челябинск, Виктор Елисеев

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