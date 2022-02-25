В отношении МУПа возбудили дело из-за «засухи» в копейском поселке

Проблемы с водоснабжением Старокамышинска обернулись для МУП «КСВВ» административным преследованием.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», административное дело возбуждено в отношении МУП «Копейские системы водоснабжения и водоотведения» после того, как в конце января – начале февраля жители поселка Старокамышинск (входит в состав Копейска) около недели испытывали серьезные проблемы с водоснабжением.

Несколько дней копейчане жили без воды большую часть суток, а когда вода появлялась в кранах, давления доставало зачастую лишь для того, чтобы наполнить пустующую тару. При этом подавляющее большинство многоквартирных домов горячим водоснабжением не обеспечено: в квартирах установлены обогреватели, а для работы газовых устройств необходимо определенное давление, так что многие старокамышинцы остались еще и без горячей воды.

Лишь после того, как жители поселка обратились за помощью к СМИ, нормальное водоснабжение возобновилось. Однако в ситуацию уже вмешалась прокуратура. Надзорное ведомство возбудило в отношении МУП «КСВВ» административное дело и направило руководителю предприятия представление с требованием устранить нарушения законодательства и не допускать в дальнейшем подобных ситуаций. Также МУП обязали провести перерасчет оплаты за водоснабжение.

Кроме того, в прокуратуре напомнили, что ранее Копейский городской суд обязал власти муниципалитета до октября 2022 года провести капитальный ремонт трех наиболее изношенных участков водопровода протяженностью 6 километров. Мэрия пыталась оспорить это решение, но безуспешно.

Челябинск, Виктор Елисеев

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