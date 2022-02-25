Председатель Еманжелинского суда, ставший участником драмы на охоте, ушел в отставку

Председатель одного из судов в Челябинской области ушел в отставку.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня, 25 февраля, квалификационная коллегия судей Челябинской области удовлетворила заявление председателя Еманжелинского городского суда о сложении полномочий.

Напомним, в октябре прошлого года судья стал участником ЧП, произошедшего под Еткулем во время утиной охоты. Тогда тяжелое ранение получил председатель Еткульского районного суда. Какое-то время он находился в коме.

Ранение судья получил из ружья своего еманжелинского коллеги, однако подробности охотники раскрывать отказались. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности). Пока фигурантов в нем нет.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»