26-28 февраля ожидаются следующие события – Челябинск

15:00 Челябинск – Собрание жителей Челябинска по рассмотрению инициативного проекта «Благоустройство части территории МБУК «Зоопарк» (устройство внутреннего проезда, парковки для автотранспорта, наружного освещения) на территории МБУК «Зоопарк» со стороны ТРК «Родник» до экспозиции «Доисторические и современные рептилии и птицы» и участию в Программе инициативного бюджетирования (территория МБУК «Зоопарк», вход на экспозицию «Доисторические и современные рептилии и птицы», парк динозавров «Затерянный мир», въезд со стороны ТРК «Родник»)