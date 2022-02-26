26-28 февраля ожидаются следующие события – Челябинск

26.02.2022, суббота
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11:00 Челябинск – Центр занятости населения города Челябинска организует специализированную ярмарку вакансий кондукторов, водителей трамваев и троллейбусов для работы на общественных городских перевозках в Челябинске на базе ООО «Челябинский городской электрический транспорт» (трамвайное депо №1, ул. 1-й Пятилетки, 30)
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12:00 Челябинск – Моноспектакль Андрея Ваганова «Фауст/Нулин» по композициям А.С. Пушкина (Челябинский центр искусств, ул. Сони Кривой, 30)
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13:00 Челябинск – Соучаствующее проектирование велостратегии Челябинска (совместная работа горожан над проектом) (Дом архитектора, пр. Ленина, 41А)
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14:00 Челябинск – Открытие XII спартакиады Союза строительных компаний Челябинской области 2022 (Челябинск, ул. Лесопарковая, 2/а, лыжная база)
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14:00 Челябинск – Лекция Полины Кузнецовой «Беспредметная живопись уральских художников»: творчество Николая Аникина, Павла Ходаева, Борисаа Чернышев и других (Челябинский музей изобразительных искусств, Зал Е.В. Александрова, пл. Революции, 1)
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18:00 Челябинск – Премьера музыкально-художественной композиции Василия Кандинского «Желтый звук» в исполнении Трио ХГБ (Хомяков-Гутовский-Белов) в рамках выставки «Василий Кандинский. Цветозвуки» (Челябинский музей изобразительных искусств, Зал им. Е.В. Александрова, пл. Революции, 1)
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18:00 Челябинск – Выставка «Беспечатники»: авторские андеграундные журналы, зины, фотоистории, комиксы, детские книги, самопально изданные стихи и проза, истории о путешествиях (Центр современного искусства «Клоповник», Свердловский пр., 60, минус второй этаж)
27.02.2022, воскресенье
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14:00 Челябинск – Мастер-класс по технике эбру в рамках выставки «Василий Кандинский. Цветозвуки» (Челябинский музей изобразительных искусств, Зал им. Е.В. Александрова, пл. Революции, 1)
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15:00 Челябинск – Собрание жителей Челябинска по рассмотрению инициативного проекта «Благоустройство части территории МБУК «Зоопарк» (устройство внутреннего проезда, парковки для автотранспорта, наружного освещения) на территории МБУК «Зоопарк» со стороны ТРК «Родник» до экспозиции «Доисторические и современные рептилии и птицы» и участию в Программе инициативного бюджетирования (территория МБУК «Зоопарк», вход на экспозицию «Доисторические и современные рептилии и птицы», парк динозавров «Затерянный мир», въезд со стороны ТРК «Родник»)
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16:00 Челябинск – Лаборатория зрителей, посвященная предстоящей премьере «Каменное сердце» по сказке Вильгельма Гауфа. Вход на мероприятие свободный, по предварительной записи (Молодежный театр, ул. Кирова, 116)
28.02.2022, понедельник
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10:00 Челябинск – Аппаратное совещание администрации города с участием главы Челябинска Натальи Котовой (пл. Революции, 2, 5 этаж)
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15:00 Челябинск – Встреча координационного совета при губернаторе Челябинской области по вопросам экологии «Диалог власти и общества. Эффективные «Зеленые» коммуникации» (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60, третий этаж, выставочный зал)
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