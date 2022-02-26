Челябинские торговцы начали самовольно включать звуковую рекламу в жилых кварталах

Челябинские торговцы для привлечения покупателей начали самовольно развешать в городе громкоговорители и колонки.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», одно из таких «рекламных устройств» в начале недели обнаружили на улице Сони Кривой – на подходе к дому №34 по улице Энгельсаи прямо под окнами многоквартирных домов.

Мегафон просто примотали к дереву скотчем, и теперь пронзительный мужской голос без остановки призывает горожан на распродажу кожи и меха. Мало того, что реклама раздражает прохожих, так она еще буквально выносит мозг жителям окрестных пятиэтажек. Но ни администрация, ни полиция, ни управляющая компания меры принимать не торопится.

«Мы наблюдали за этим нарушением 3 дня и думали: полиция предпримет какие-либо действия, но вчера решили сами сообщить полиции о нарушении закона о рекламе, – пишет telegram-канал «Изнанка Челябинска». – Диспетчер сообщил, что отправит туда участкового». Дошел ли участковый до места, пока неизвестно.

Отметим, что этот случай не единичный: подобная реклама звучит на перекрестке проспекта Победы и улицы Чичерина.

Челябинск, Павел Зварзин

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