«С таким плакатом стоять нельзя»: в Челябинске прошли акции протеста (ФОТО)

В Челябинске прошли акции против спецоперации на Украине.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в 14 часов в ЦПКиО имени Гагарина начался митинг памяти Бориса Немцова – сегодня исполнилось 7 лет со дня его убийства.

Поскольку организаторы выбрали местом проведения акции гайд-парк, согласовывать мероприятие с городскими властями не требовалось, правда на площадке должно было находится не более 100 человек одновременно.

Парк был заполнен полицией и мужчинами, задумчиво вглядывавшимися в прохожих. На сцене возле фонтана одиноко стояла пенсионерка.

В одиночестве женщина оставалась недолого. Представители полиции по очереди уговаривали ее покинуть сцену.

Рядом начали собираться прохожие, многие пенсионерку поддерживали.

Полицейские стали настойчивее. Челябинку поставили перед выбором: либо она убирает плакат, либо за допущенное нарушение будет объясняться «совсем в другом месте и совсем с другими людьми». Женщина уточнила: «С отделом Э?» «Нет, с другими», – мрачно пояснили полицейские.

Стражи порядка не смогли пояснить, какую норму закона нарушила челябинка, но настаивали: с такими плакатами стоять нельзя. В итоге, женщину со сцены все-таки препроводили, но задерживать не стали.

В это время рядом с гайд-парком завершался митинг памяти Немцова. Организаторы рассчитывали проводить акцию с 14:00 до 18:00 и дать возможность высказаться всем желающим. Но, во-первых, саму летнюю эстраду, которая и является гайд-парком, заняло МБУ «Спортивный город»: из колонок неслась громкая музыка, и неутомимые ведущие громко кричали, какой чудесный получился праздник и как много народу в нем приняло участие. Кроме представителей МБУ на чудесном многолюдном празднике присутствовали несколько человек, но митингующих рядом они буквально оглушали.

Во-вторых, не прошло и часа с начала акции памяти Немцова, как на митинг пришел человек с плакатом – что на нем было никто толком не рассмотрел: полицейские порвали плакат и мужчину задержали. Организаторам сообщили, что задержанный – провокатор и настоятельно рекомендовали митинг свернуть.

«Мы решили никого не подставлять и завершить мероприятие», – пояснил РИА «Новый День» председатель челябинского регионального отделения партии «Яблоко» Ярослав Щербаков.

Присутствующие расходиться не спешили. Полиция задержала несколько человек.

В 16 часов на площади Революции стали собираться сторонники движения «Весна». Площадь огородили, а у всех пришедших к памятнику Ленину проверяли документы. Потом собравшиеся устроили массовую прогулку по Кировке. Полиция задержала около десятка участников.

Челябинск, Ольга Арсентьева, Евгений Полак

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