В Челябинской области возбудили уголовное дело по факту смерти женщины, заболевшей ковидом

В Челябинской области возбудили уголовное дело по факту смерти 34-летней женщины, заболевшей коронавирусом. Трагедия произошла в Миассе минувшей осенью.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», женщина заболела в первых числах октября и заразила свою мать. Они пытались вызвать врача на дом, но безуспешно. Платный ПЦР-тест подтвердил коронавирус.

Медики назначила стандартное лечение: противовирусные, отхаркивающие, препараты от температуры. Однако ситуация ухудшалась – сатурация опустилась до 92%. Молодой женщине назначили антибиотики и отправили на КТ. В Миассе работал только один аппарат, поэтому пришлось вызывать «скорую». Бригада приехала только на следующий день. Обследование показало 45% поражения легких. Женщину увезли в ковидное отделение горбольницы №2, но уже вечером отправили домой.

«Как оказалось, ее осмотрели в приемном отделении и посчитали, что она не тяжелая, что может лечиться дома. В Миассе на тот момент было две базы для лечения больных коронавирусом – ни в первой, ни во второй места для инвалида второй группы с циррозом печени и ковидной пневмонией не нашлось, – цитирует 74.ru родственников умершей. – Единственное, что сделали медики тогда, – добавили к лечению «Арепливир» и на машине скорой помощи довезли до дома. Мы, конечно, были в шоке».

Дело в том, что «Арепливир» как и «Коронавир» противопоказан больным с печеночная недостаточность тяжелой степени, которой страдала женщина. Тем не менее, она выполнила указание врачей и принимала «Арепливир» два дня, а на третий впала в кому.

Приехавшие на вызов врачи «скорой» решили, что у женщины инсульт и увезли ее на КТ. Диагноз не подтвердился, тогда ее доставили в ковидное отделение и сразу же отправили в реанимацию.

Более недели состояние больной не менялось, а 1 ноября она умерла. В справке о смерти указано, что одной из причин смерти является «острый респираторный дистресс-синдром» (отек легких).

В минздраве Челябинской области ситуацию не комментируют, ссылаясь на то, что Следственный комитет еще не закончил проверку. Однако еще в начале февраля СК возбудил уголовное дело по части 2 статьи 109 УК РФ – причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения медицинскими работниками своих профессиональных обязанностей.

Миасс, Павел Зварзин

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