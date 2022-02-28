В аэропорту Челябинска приземлились семь рейсов, следовавших в Екатеринбург

В Челябинске садятся самолеты, летевшие в Екатеринбург.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», аэропорт в Екатеринбурге закрыт из-за неблагоприятных метеорологических условий. Челябинск стал резервной площадкой, куда направляются следовавший в столицу УрФО рейсы.

На данный момент в Челябинске приземлились семь самолетов, следовавших в Екатеринбург из Сочи, Египта, Иркутстка и Душанбе.

По информации представителей челябинского аэропорта, это рейсы авиакомпании «Победа» ДР 1339 из Сочи, Nordwind Airlines КЛ 144 из Сочи, компании «Россия» FV 5570 из Шарм-эль-Шейха, «Уральских авиалиний» У6 366 из Иркутска, У6 247 из Красноярска, U6 8958 из Душанбе, а также авиаперевозчика Red Wings ИН 1092 из Новокузнецка.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»