В Челябинске взвоют сирены

В Челябинске пройдет проверка систем оповещения.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе управления обеспечения безопасности жизнедеятельности населения Челябинска, в среду, 2 марта, в рамках Всероссийской проверки системы оповещения в период c 10:35 до 10:45 и с 13:20 до 13:30 местного времени будет проведена учебная проверка муниципальной системы оповещения населения на территории города с включением электросирен и громкоговорителей.

Звук сирены означает сигнал «Внимание всем!», он предназначен для оповещения населения в случае возникновения чрезвычайной ситуации, крупномасштабной аварии, катастрофы, при угрозе стихийного бедствия или военных действий, напомнили в мэрии. Подается сигнал электрическими сиренами и громкоговорителями, которые установлены на крышах зданий или на территории предприятий города.

По правилам, услышав сигнал «Внимание всем!», следует немедленно включить телевизор или радиоприемник, прослушать экстренное сообщение о сложившейся обстановке и порядке действий.

Челябинцев и гостей города просят сохранять спокойствие во время проверки.

Челябинск, Виктор Елисеев

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