Южноуральцы вновь массово жалуются на систему здравоохранения: лечение не назначают, результатов тестов не дождаться

Южноуральцы вновь массово жалуются на систему здравоохранения: врачи не приходят, а если приходят, лечение не назначают, результатов тестов на ковид ждать приходится неделями.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», жители области заваливают губернатора жалобами в паблике «Текслер, помоги!»

«Мой дедушка, ветеран труда, прошел войну, 92 года, заболел ковидом 20 дней назад, – пишет челябинка Светлана Рудакова. – С 8 февраля температура, вызвали врача – ожидайте 48 часов! Отлично, ждём... Мама (дочь его) сама болеет, на больничный пошла.

Приехали спустя двое суток, взяли мазок... Все это время температура и давление скачет... Назначений нет... Ждём...

В итоге, спустя 10 дней (!!!) – 18 февраля его соизволили свозить на КТ, результат 16% поражения. Приехали домой, ждём врачей. 19 февраля приехала «госпожа врач» из нашей поликлиники (Российская – 200), послушала, сатурацию измерила и свалила! Назначений нет – как я должна человека лечить? Назначения прописаны в программе, а я что, ясновидящая, чтоб узнать их?

На следующий день, 20 февраля, привозят лекарства, после пинка волшебного, начинаем лечить.

Антибиотики не выписаны... Это ключевое...

21 февраля приехала бригада, взяли 3 пробирки крови, уехали, мазок повторный не взяли...

26 февраля приехали, послушали, сатурацию измерили. Температура держится... Уехали... Мазок не взяли. Прописали аскорбинку и витамин Д... У нас пневмония аскорбинкой теперь лечится? Где назначение?! Где антибиотики и смена лечения?!

Требую министерство здравоохранения связаться с нами в кратчайшие сроки, в противном случае жалоба в прокуратуру поступит».

Час назад представители минздрава сообщили, что связались с челябинкой в личных сообщениях.

Но другие южнуральцы рассказывают похожие истории:

«А мы вообще в посёлке живём. Мои родители, сами того не зная, контактировали с больными внучатами и снохой(у них положительный был тест). На следующий день температура поднялась до 38. Позвонили в скорую (суббота была) – там ответили: в понедельник вызывайте терапевта. Вызвали. Терапевт приехала, взяла тесты, сказала пить арбитол и витаминки. Ах, да и послушала ещё. Правда, маму прослушать не смогла, плохо, говорит, дышите.

Тесты сдали три недели назад и нет до сих пор результатов. Хотя мама моя на инсулине.

Родители привиты. А результатов нет. Некоторым через 4-5 дней говорят. А у некоторых до сих пор нет ответа. Непонятно от чего это зависит. Кто привит тот без ответа, кто не привит тот с ответом. Так что ли?»

«Пришла с суток, проснулась – темп 38, лицо отёкшее, – рассказывает Ирина Сайдиганова. – Приехали, послушали, сатурацию измерили, давление. Всё! Сказали: отёков мы не видим! Просто посмеялись! Прокомментировали, что видела бы я их после суток – какие отёки. И послали на приём в поликлинику (сама я не догадалась бы), но там с температурой не принимают, а на дом вызвать уже поздно. Это было в пятницу, 25 февраля, потом суббота, воскресенье... В общем, низкий им поклон за «самоотверженный труд».

Челябинск, Ольга Арсентьева

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