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Понедельник, 28 февраля 2022, 11:44 мск

Новости Челябинск

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Выявляемость ковида среди южноуральских школьников опустилась ниже 200 в сутки

В Челябинской области за сутки выявлено 2 тысячи 587 новых случаев коронавируса. Среди заболевших 186 школьников.

Региональный минздрав сообщает о смерти от ковида 16 зараженных.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», всего с начала пандемии в Челябинской области выявлено 282 тысячи 659 инфицированных. 8 тысяч 229 из них умерли (непосредственно от инфекции – 6 тысяч 947).

Челябинск, Ольга Арсентьева

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