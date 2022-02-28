С 1 марта выбрасывать в мусорные контейнеры компьютеры и бытовую технику разрешат не всем

Мусорный регоператор разъяснил изменения в правилах утилизации бытовой и компьютерной техники.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ООО «Центр коммунального сервиса», с 1 марта 2022 года в России вступают в силу новые правила по утилизации вышедшей из строя бытовой и компьютерной техники. Речь идет о запрете выбрасывать в мусорные контейнеры системные блоки компьютеров, платы, жесткие диски и бытовую технику. Ограничения коснутся только юридических лиц и предпринимателей.

«С указанной даты юридические лица обязаны передавать отходы электронного оборудования компаниям, которые на законных основаниях ведут деятельность по сбору, транспортировке, обработке, переработке, обезвреживанию и хранению отходов, отнесенных к группе «Оборудование компьютерное, электронное, оптическое, утратившее потребительские свойства», – уточнили представители регионального оператора в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО).

Новые ограничения не распространяются на частных лиц. Южноуральцы по-прежнему могут оставлять вышедшую из строя технику на контейнерной площадке или же сдавать на переработку в специализирующие организации или магазины, используя программу трейд-ин, подчеркнули в компании.

Отходы электронного оборудования требуют особого подхода при дальнейшей их утилизации и переработке, напомнили в регоператоре. Согласно перечню отходов производства и потребления, в состав которых входят полезные компоненты, с 1 января 2021 года запрещается их захоронение на картах полигона.

На сегодняшний день электронное оборудование, утратившее потребительское свойство, вывозится региональным оператором с контейнерных площадок придомовых территорий на объекты размещения отходов в соответствии с территориальной схемой. Уже на полигоне такие отходы после сортировки разделяются на полезные фракции и направляются на переработку в специализированные организации.

Информация, появившаяся в ряде СМИ, о штрафах для граждан за несоблюдение правил обращения с отходами электронного оборудования не соответствует действительности, заявили представители предприятия.

Челябинск, Виктор Елисеев

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