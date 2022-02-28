Энергетики пригрозили отключить отопление в южноуральском городе

Жители Бакала могут остаться без тепла и горячей воды.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», уже завтра, 1 марта, собственник котельных в Бакале (Саткинский район) может ограничить снабжение города тепловой энергией. Об этом властям региона и муниципалитета, а также МЧС предупредила компания «Нефтехимавтоматика-С» (Омск).

Причиной действий энергетиков стала задолженность сетевой компании: долг составляет почти 56 миллионов рублей.

Тепловые сети Бакала обслуживает ООО «Теплосервис». Эта же компания получает от населения плату за тепло. Однако, как говорят представители «Нефтехимавтоматики», дальше деньги не идут. В итоге за действующий отопительный период (начиная с октября 2021 года) поставщик ресурса не получил от сервисной компании ни копейки. Между тем, задолженность омского предприятия только по налогам и сборам приблизилась к 5 миллионам рублей. В начале марта налоговая служба намерена выставить требования на расчетный счет компании, что заблокирует все ее платежи, в том числе выплату заработной платы.

По словам энергетиков, многочисленные обращения к сетевой компании и городским властям результатов не принесли. Это и толкает предприятие на решительные меры. Как сообщили в компании, если задолженность не будет погашена, с 8 часов 1 марта будет введено ограничение режима потребления тепла путем сокращения объема теплоносителя и (или) снижения его температуры до объемов, необходимых для социально значимых категорий потребителей. Это значит, что для поддержания требуемых параметров теплоснабжения в социально значимых объектах, необходимо будет ограничить или исключить потребление тепла прочими потребителями.

Челябинск, Виктор Елисеев

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