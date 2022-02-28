Челябинцам предложили сэкономить на проезде в общественном транспорте

Челябинцам предложили сэкономить на проезде в муниципальном транспорте.

Как сообщили РИА «Новый День» в мэрии, в городском общественном транспорте с 1 марта стартует акция платежной системы «Мир» – проезд будет стоить 17 рублей. Скидка доступна при оплате поездок картой «Мир», загруженной в платежное приложение смартфона. Акция продлится до 30 июня 2022 года.

Карту «Мир» можно загрузить в смартфон с помощью одного из мобильных платежных сервисов: Mir Pay, Apple Pay, Samsung Pay или SberPay.

Акция распространяется на поездки в автобусах, трамваях и троллейбусах города Челябинска, оборудованных терминалами для бесконтактной оплаты проезда (речь не только о ваидаторах, кондукторы тоже будут пробивать билеты по льготной цене, утончили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии). С перечнем перевозчиков, участвующих в акции, а также с полными условиями предложения можно ознакомиться на сайте www.privetmir.ru и в мобильном приложении «Привет, Мир!».

«Безналичная оплата проезда банковскими картами популярна у жителей Челябинска, об этом говорят данные статистики. За прошлый год челябинцы оплатили проезд в городском транспорте картами платежной системы «Мир» больше 3,5 миллионов раз, за первый месяц 2022 года – почти 500 тысяч раз. Эта категория оплат стабильно занимает пятое место по популярности платежей национальными картами», – сообщила Мария Точилова, директор по развитию продуктов, цифровых и технологических сервисов платежной системы «Мир».

«Наш город заинтересован в участии в этой акции. Уверен, что определенный эффект будет виден. Кроме того, оплачивая проезд бесконтактным способом, снижается нагрузка на кондукторов, также такая форма оплаты особенно актуальна в условиях коронавирусной инфекции», – отметил начальник Управления транспорта Андрей Якимов.

По всем вопросам обслуживания карты «Мир» необходимо обращаться в банк, выпустивший карту, уточнили в мэрии.

Отметим, что на сайте www.privetmir.ru Челябинская область в списке регионов с льготными акциями не числится. А в территориях, где акции действуют, перевозчики, принимающие участие, не указываются.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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