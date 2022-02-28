В Магнитогорске вынесли приговор преподавателю-взяточнице

В Магнитогорске бывший преподаватель университета осуждена за получение взяток.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, Ленинский районный суд Магнитогорска признал 36-летнюю местную жительницу виновной в получении взяток и служебном подлоге.

Установлено, что с декабря 2019 по июнь 2020 года доцент кафедры стандартизации, сертификации и технологии продуктов питания Института естествознания и стандартизации ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г.И. Носова» получала от старосты одной из групп в общей сложности около 50 тысяч рублей, собранных 15 студентами, за сдачу зачетов и экзаменов по двум дисциплинам без фактической проверки знаний.

Кроме того, преподаватель предоставила студентам возможность выбирать билеты на государственном экзамене, на которые они будут отвечать.

Суд приговорил горожанку к трем годам лишения свободы условно, с испытательным сроком три года, с лишением права заниматься преподавательской деятельностью в высших и средних специальных учебных заведениях в системе образования в течение двух лет, а также оштрафовал на 245 тысяч рублей.

Челябинск, Виктор Елисеев

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