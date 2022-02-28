Главный полицейский Магнитогорска ушел в отставку

Начальник полиции Магнитогорска не вернется из отпуска.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», начальник УМВД по Магнитогорску Сергей Меркулов будет уволен из полиции с 1 марта. Эту информацию подтвердили в пресс-службе областного полицейского главка.

Напомним, в середине февраля главный полицейский Магнитогорска ушел в отпуск. Тогда же появилась информация о готовящейся отставке.

Однако тогда известия о готовящейся отставке опровергли, заявив, что речь идет об очередном отпуске.

Сегодня в ГУ МВД по Челябинской области подтвердили отставку Меркулова с 1 марта. Кроме того, там сообщили, что вместе со своим начальником прошение об отставке подавал его заместитель – начальник полиции Дмитрий Жабин. Однако он рапорт о выходе на пенсию забрал.

Сергей Меркулов возглавил полицию Магнитогорска в октябре 2017 года. До этого он руководил ОВД Верхнего Уфалея. Завтра, 1 марта, его заменит в должности Константин Козицын, ныне – руководитель ОМВД России по Миассу.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»