Южноуральским чиновникам запретили уходить в отпуск

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер запретил подчиненным уходить в отпуск.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», запрет распространяется не только на сотрудников правительства, но Законодательного собрания, а также на глав и собрания депутатов муниципалитетов.
Запрет будет действовать до особого распоряжения.
Челябинск, Ольга Арсентьева
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