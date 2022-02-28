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Понедельник, 28 февраля 2022, 13:16 мск

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Южноуральским чиновникам запретили уходить в отпуск

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер запретил подчиненным уходить в отпуск.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», запрет распространяется не только на сотрудников правительства, но Законодательного собрания, а также на глав и собрания депутатов муниципалитетов.

Запрет будет действовать до особого распоряжения.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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