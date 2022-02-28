Каток УралГУФК намерены построить в городском лесу, несмотря на решение суда

Подрядчик УралГУФКа не планирует отказываться от вырубки деревьев под строительство катка.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ППК «Единый заказчик в сфере строительства» (учредитель – Минстрой России) намерен в полной мере выполнить госконтракт о строительстве крытого катка Уральского государственного университета физической культуры (УралГУФК). Об этом сообщила пресс-служба компании.

Напомним, контракт стоимостью около 420 миллионов рублей на строительство был заключен в декабре 2021 года. Согласно представленной в конкурсной документации смете, на вырубку деревьев планируется потратить 194 тысячи 370 рублей. Так, подрядчик должен будет не позднее, чем через 60 дней после заключения контракта, подготовить участок под строительство на начальном этапе: вырубить деревья и расчистить территорию. Сам объект планируется сдать в эксплуатацию в начале 2023 года.

Проблема в том, что тендер был объявлен через три дня после решения Челябинской гордумы о выводе участка леса в отдельную рекреационную зону А.1.4. А в феврале этого года в ходе судебного заседания по иску экоактивистов мэрия Челябинска признала, что участок, где планируется строительство катка, входит в состав городских лесов. В итоге суд удовлетворил заявление экологов, по сути, запретив строительство на спорном участке.

Но как следует из ответа представителей Единого заказчика, от планов строительства компания не отказывается. «Объект будет построен в соответствии с условиями государственного контракта от 13 декабря 2021 года», – цитирует «Знак.ком» ответ пресс-службы Единого заказчика.

При этом в компании заявляют, что ориентируются на градостроительный план земельного участка от 17 января 2019 года, где не отображены точки координат территории зон лесфонда. Поэтому у ППК «Единый заказчик» не было возможности установить, что строительство будет проходить на территории лесфонда.

Осложняет ситуацию то, что в рамках реализации проекта подрядчик уже освоил около 30 миллионов рублей из федеральных средств. Другие земельные участки не подходят по проектно-экономическим требованиям объекта, заявили представители московской компании.

Челябинск, Виктор Елисеев

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