Магнитогорца отправят в колонию строгого режима за разбитое окно трамвая

Вынесен приговор жителю Магнитогорска, разбившему окно трамвая.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, Орджоникидзевский районный суд Магнитогорска признал 55-летнего местного жителя виновным в хулиганстве.

Суд установил, что вечером 12 сентября прошлого года мужчина, будучи пьян, на трамвайной остановке «Улица Тевосяна» подобрал с земли камень и бросил в лобовое стекло кабины трамвая. В результате на лобовом стекле образовались трещины. Следствие расценило это как угрозу применения насилия в отношении водителя трамвая. Ущерб МП «Маггортранс» оценили в 34 тысячи 500 рублей.

С учетом личности магнитогорца, характера и степени общественной опасности, наличия судимости, суд приговорил его к 2 годам 6 месяцам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Челябинск, Виктор Елисеев

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