В Челябинской области отменяют QR-коды. Почти везде

Власти Южного Урала заявили о смягчении антиковидных мер.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе губернатора Челябинской области, по решению главы Южного Урала Алексея Текслера с 1 марта в регионе смягчается ряд мер по борьбе с распространением коронавирусной инфекции в связи с улучшением эпидситуации.

QR-коды отменяются:

для посещения торговых центров, торговых комплексов, торгово-развлекательных комплексов, а также иных объектов торговли с площадью торгового зала более 400 квадратных метров;

для пребывания в пансионатах, санаториях, профилакториях, на базах отдыха и в иных местах отдыха;

для входа в парикмахерские, салоны красоты, СПА-салоны, косметические, массажные салоны, солярии, бани, сауны, фитнес-центры, физкультурно-оздоровительные комплексы, бассейны и на иные объекты, в которых оказываются подобные услуги.

Действие QR-кодов сохраняется только при посещении культурных и спортивных мероприятий, при этом снимается ограничение по числу присутствующих на них.

Также отменяются рекомендации по переводу на удаленную работу части сотрудников.

Челябинск, Виктор Елисеев

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