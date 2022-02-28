В Челябинске авиаперевозчик отменяет рейсы в Санкт-Петербург

Один из перевозчиков отказался от авиарейсов из Челябинска в Санкт-Петербург и обратно.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе авиакомпании «Ижавиа», авиарейсы сообщением Санкт-Петербург – Челябинск и Челябинск – Санкт-Петербург исключены из расписания полетов перевозчика.

Возврат стоимости билетов на рейсы Челябинск – Санкт-Петербург – Челябинск будет производиться по условиям вынужденного возврата с компенсацией 100% уплаченной суммы. Пассажирам, купившим билеты на официальном сайте izhavia.su, деньги будут перечислены автоматически, без оформления дополнительного заявления, на банковскую карту, с которой совершена оплата. Срок поступления средств на карту получателя – согласно правилам банка.

Если билет был приобретен в кассе или стороннем агентстве, за возвратом необходимо обратиться по месту приобретения.

Челябинск, Виктор Елисеев

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