Сирен не будет: в Челябинске передумали проверять систему оповещения МЧС

В Челябинске решили не проверять системы массового оповещения о ЧС.

Как уже сообщал «Новый День», 2 марта в городе планировалось включить электросирены

и громкоговорители. Но передумали.

«В соответствии с решением правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, комплексная проверка готовности системы оповещения населения города Челябинска с запуском электросирен, запланированная на 2 марта, отменена и переносится на более поздний срок», – сообщили в мэрии, не уточняя причин переноса.

Челябинск, Павел Зварзин

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