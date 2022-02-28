В Челябинской области расширили состав регионального политсовета «Единой России»

Южноуральские единороссы увеличили число членов политсовета.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», политсовет Челябинского регионального отделения партии «Единая Россия» будет насчитывать 27 членов вместо 25. Такое решение приняли сегодня, 28 февраля, участники отчетно-выборной конференции.

Секретарем челябинского регионального политсовета «Единой России» остался губернатор области Алексей Текслер.

Кроме того, в порядке ротации состав коллективного руководства отделения покинули пять человек: экс-депутат Госдумы, а ныне – руководитель управления Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям Анатолий Литовченко, бизнес-омбудсмен Александр Гончаров, уполномоченный по правам ребенка в регионе Евгения Майорова, избранный в новый состав российского парламента Олег Голикова и экс-прокурор области, депутат законодательного собрания региона Анатолий Брагин.

Интересно, что ранее источники в партийных структурах предрекали изгнание из политсовета представителей окружения депутата Госдумы Владимира Бурматова. Однако этого не произошло. Вероятно, что-то поменялось в отношениях госдупа и губернатора. Не исключено, что от такого решения отказались после включение в состав федерального руководства молодежной организации «партии власти» еще одной креатуры Бурматова – Дамира Утарбекова.

Вошли в состав политсовета семь новичков: мэр Магнитогорска Сергей Бердников, глава Саткинского района Александр Глазков, депутаты регионального парламента Вадим Ромасенко, Анатолий Еремин и Евгений Субачев, замгубернатора Алексей Фартыгин, сотрудник аппарата ЗСО Вадим Воробей и главврач детской поликлиники №8 в Челябинске Антон Рыжий.

Челябинск, Виктор Елисеев

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