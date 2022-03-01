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Вторник, 1 марта 2022, 09:56 мск

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МВД Чехии потребовало выезда из России трех хоккеистов «Трактора»

Чехия требует выезда из России хоккеистов, выступающих за челябинский клуб.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», министерство внутренних дел Чехии обзванивает своих граждан, выступающих за хоккейные клубы России с требованием покинуть Россию.

Так, по информации портала Sports.ru, звонки поступили Лукашу Седлаку, Томашу Гике и Роману Виллу, выступающим за челябинский хоккейный клуб «Трактор». Пока они остаются в расположении команды, так как уехать им не позволяют условия контракта. В начале марта «Трактор» должен начать игры плей-офф Кубка Гагарина, где проведет серию матчей с «Нефтехимиком».

Напомним, в составе «черно-белых» есть еще три легионера. Это Лоуренс Пилут из Швеции, американец Ник Бэйлен и Тему Пулккинен из Финляндии.

Челябинск, Виктор Елисеев

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