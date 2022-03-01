В Челябинске будут судить рекрутера банды автоподставщиков

В Челябинске направили в суд уголовное дело в отношении участника преступной группы, занимавшейся инсценировкой ДТП.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство утвердило обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 53-летнего местного жителя, обвиняемого в совершении 12 преступлений, квалифицируемых как мошенничество в сфере страхования, совершенное организованной группой, в особо крупном размере, а также покушение на мошенничество в сфере страхования.
По версии следствия в 2015-2018 годов челябинец участвовал в инсценировке дорожно-транспортных происшествий на территории города, организованных группой под руководством своего знакомого. В задачу южноуральца входил поиск участников фиктивных ДТП, а также предоставление им для дальнейшего оформления страхового случая своего автомобиля.
В ходе расследования уголовного дела мужчина дал признательные показания и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве.
Потерпевшими страховыми компаниями заявлены иски о возмещении вреда на общую сумму свыше 4,1 миллиона рублей. Кроме того, одной из страховых челябинец выплатил 60 тысяч рублей в качестве частичного возмещения ущерба.
Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Центральный районный суд Челябинска.
Уголовное дело в отношении остальных соучастников организованной преступной группы находится в производстве следственной части ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области.
Челябинск, Виктор Елисеев
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