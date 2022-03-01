В феврале заболеваемость ковидом в Челябинской области выросла в 4,5 раза

В Челябинской области за сутки выявлено 2 тысячи 497 новых случаев коронавируса. Среди заболевших 180 школьников.

Региональный минздрав сообщает о смерти от ковида 18 зараженных.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в феврале на Южном Урале был зафиксирован пик заболеваемости коронавирусом за 2 года эпидемии – суточная выявляемость превысила 5 тысяч 350 человек, а всего за месяц было зарегистрировано 113 тысяч 180 заболевших – это в 4,5 раза больше, чем в январе.

Инфекция быстро распространялась среди школьников: если за весь декабрь было выявлено 38 заразившихся ковидом, за январь – 2 тысячи 881, то за февраль – более 14 тысячи.

С 15 февраля заболеваемость коронавирусом на Южном Урале пошла на спад, но ежедневные показатели все еще в разы выше максимумов предыдущей волны.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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